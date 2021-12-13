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Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

13.12.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Saygılı, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Saygılı, haber kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "Kudüslü acılı anne", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam", sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafına oy verdi.

Saygılı, AA çalışanlarının çok önemli işlere imza attıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Her yıl olduğu gibi yılın sonunda yine AA'nın 3 kategorideki fotoğraflarına oy verdik. Bizim için en önemli olan şey sporla ilgili kısımdı. Sporcumuz Mete Gazoz, şampiyonluğu ve yaptığı hareketle herkesin gönlüne girdi. Ben de bu fotoğrafa oy verdim. Haberde Kudüs'te zulüm gören kardeşlerimizle ilgili de 'Kudüslü acılı anne'ye oy kullandık. Yaşamla ilgili de önemli fotoğraflar vardı. Orada da bir evladımızın silahların, mermilerin arasında nasıl yaşamaya çalıştığını resmeden kareye oy verdik."

Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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