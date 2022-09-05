YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale ve Kırşehir'de okullarda uyum eğitimi başladı

Kırıkkale ve Kırşehir'de okullarda uyum eğitimi başladı

05.09.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale ve Kırşehir'de okullarda uyum eğitimi başladı

KIRIKKALE/KIRŞEHİR (AA) - Kırıkkale ve Kırşehir'de, anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi programı kapsamında Kırıkkale'de çocuklar velileriyle okula geldi.

Öğrenciler ve velilere uyum eğitimi programı kapsamında bilgi verildi.

Mustafa Necati İlkokuluna çocuğunu getiren velilerden Abdüssamed Temuçin, AA muhabirine, heyecanlı olduğunu söyledi.

Okulun düzeni ve temizliği konusunda memnun kaldıklarını aktaran Temuçin, "İnşallah yıl boyu her şeyden memnun kalarak öğrencilerin güzel bir eğitim dönemi geçirmelerini temenni ederim. Bütün çocuklara başarılar dilerim. Güzel bir duygu. Biz de çok heyecanlıyız." dedi.

- Kırşehir

Kırşehir'de 127 okulda 6 bin 139 okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencisi için uyum eğitimi başladı.

Öğrenciler okulun ilk gününde arkadaşlarıyla tanıştı. Öğretmenler, minik öğrencilere okulla ilgili bilgi verdi.

Merkez Cumhuriyet İlkokulu'nda da okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ilk ders heyecanı yaşadı.

Okulun müdürü Erol Gölbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılını uyum haftası ile başlattıklarını belirterek, "Heyecanlı şekilde okullarına başladılar. Bugün okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanıdılar." diye konuştu.

İlkokul 1. sınıf öğrencisi Zeynep Çelik de okula başladığı için heyecanlı olduğunu ifade etti.

Öğrenci velisi Fatma Avkapan da çocuğuyla yeni eğitim yılının heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Kırıkkale ve Kırşehir'de okullarda uyum eğitimi başladı

Kırıkkale ve Kırşehir'de okullarda uyum eğitimi başladı

Kırşehir'de okullarda uyum eğitimi başladı

Kırşehir'de okullarda uyum eğitimi başladı

Kırşehir'de okullarda uyum eğitimi başladı

Kırşehir'de okullarda uyum eğitimi başladı

Kırşehir'de okullarda uyum eğitimi başladı

Kırşehir'de okullarda uyum eğitimi başladı

Kırşehir'de okullarda uyum eğitimi başladı

Kırşehir'de okullarda uyum eğitimi başladı

Kırşehir'de okullarda uyum eğitimi başladı

Kırşehir'de okullarda uyum eğitimi başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:10
Öğle
12:50
İkindi
16:27
Akşam
19:19
Yatsı
20:41
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Lunaparkta dehşet! Metrelerce yüksekten yere çakıldı

Lunaparkta dehşet! Metrelerce yüksekten yere çakıldı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.