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Kırıkkale'de bir kişi evinde ölü bulundu

21.08.2022 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kırıkkale'de bir kişi, evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Kaletepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Ö'nün (54) evinden gelen silah seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekibi, Ali Ö'nün kapısını çaldı ancak açan olmayınca kapıyı kırarak içeriye girdi.

Tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulduğu tespit edilen Ali Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali Ö'nün cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayın şüphelisi olduğu iddia edilen D.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AFAD İl Müdürlüğü personeli olduğu öğrenilen Ali Ö'nün 4 çocuk babası olduğu belirtildi.

Kırıkkale'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kırıkkale'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kırıkkale'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kırıkkale'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kırıkkale'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kırıkkale'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kırıkkale'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kırıkkale'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kırıkkale'de bir kişi evinde ölü bulundu

Kırıkkale'de bir kişi evinde ölü bulundu

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