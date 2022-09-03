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Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

03.09.2022 03:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hasan G. idaresindeki 07 BBT 458 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Osmangazi Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Fahri K. ve Mustafa K, araçta sıkışarak yaralandı.

Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırıkkale Otomobil

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