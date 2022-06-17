YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı

Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı

17.06.2022 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı

Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı trafik polisi yaralandı.

06 BJL 607 plakalı otomobilin sürücüsü Cansu A, Kırıkkale-Samsun kara yolu Balışeyh ilçesi yakınlarında trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.

Ekipler, kısa süre sonra otomobili durdurdu ancak sürücü araçtan inmek istemedi.

Bu sırada aracını tekrar hareket ettiren kadın sürücü, polis memuru S.Y'ye çarparak kaçmaya başladı.

Polis memurunun ekip arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan sürücünün bulunduğu araç, kısa süre sonra Balışeyh İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçe girişinde durduruldu.

Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirtilen Cansu A'nın aracında alkol şişesinin bulunduğu görüldü.

Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı

Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı

Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı

Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı

Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı

Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı

Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı

Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı polis yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:15
Sabah
05:10
Öğle
12:52
İkindi
16:49
Akşam
20:23
Yatsı
22:10
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevişme sesleri çileden çıkardı! Çift, gazeteye yataktan poz verdi

Sevişme sesleri çileden çıkardı! Çift, gazeteye yataktan poz verdi

61 yaşında 24 yaşındaki eşiyle çocuk sahibi olacak!

61 yaşında 24 yaşındaki eşiyle çocuk sahibi olacak!

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.