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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

19.09.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ö'nün kullandığı 06 ET 5658 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu Kalecik Kavşağı'nda İ.K. yönetimindeki 06 RB 900 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan İ.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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