YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı

25.06.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

F.G'nin (23) kullandığı 71 AAT 080 plakalı otomobil, Yenimahalle Sakarya Caddesi'nde H.D. (50) idaresindeki 66 LC 875 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Y.D. ve T.D. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı

- Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:13
Öğle
12:54
İkindi
16:51
Akşam
20:25
Yatsı
22:12
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.