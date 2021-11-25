YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi

Kırıkkale'de kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi

25.11.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi

Kırıkkale'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi, turuncu balon uçuruldu.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik için Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, protokol üyeleri ve kadınlar, Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir araya geldi.

"Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim" pankartı açılarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yüründü.

Meydanda kurumlar tarafından açılan stantları gezen Vali Tekbıyıkoğlu, kadınlara KADES uygulamasını indirmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddeti hem devlet hem de insani ve vicdani olarak önemsediklerini söyledi.

Devletin, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer paydaşların bu konuda ortak çalışmalarının söz konusu olduğuna dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Bu konuda eylem planları hazırlandı ve bakanlıklar arasında imzalandı, Cumhurbaşkanımız tarafından onay gördü. İçişleri Bakanlığının da bu konuda çok önemli bir uygulaması olan KADES var. Kadınlarımız bunu indirdiğinde bir şiddete maruz kaldıklarında bir tuşa basarak güvenlik görevlilerimiz onun bulunduğu lokasyona geliyor. Biz bunu çok önemsiyoruz. KADES uygulaması İtalya'da da uluslararası ödül aldı."

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hazırlanan 5 maddelik "Halk Sözleşmesi"ne imza atan Tekbıyıkoğlu, kadınlarla turuncu balon uçurdu.

Kırıkkale'de kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi

Kırıkkale'de kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi

Kırıkkale'de kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi

Kırıkkale'de kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi

Kırıkkale'de kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi

Kırıkkale'de kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi

Kırıkkale'de kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi

Kırıkkale'de kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 25 Kasım Perşembe

İmsak
06:07
Sabah
07:35
Öğle
12:38
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:54

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Perşembe

Acarlar Eczanesi
Merkez
Ercanlar Eczanesi
Merkez
Acarlar Eczanesi
Merkez
Ercanlar Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Vanlı kadın futbolcular 3. ligde şampiyonluğu hedefliyor

Vanlı kadın futbolcular 3. ligde şampiyonluğu hedefliyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından

Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından

Antalya'da bir siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Antalya'da bir siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.