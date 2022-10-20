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Kırıkkale'de kanadı kesilen akbaba rehabilitasyon merkezine gönderilecek

20.10.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de kanadı kesilen akbaba rehabilitasyon merkezine gönderilecek

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde yaralı halde bulunan ve sol kanadı ampute edilen, nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba, tedavisinin ardından yaşamını Düzce'deki rehabilitasyon merkezinde sürdürecek.

Jandarma ekiplerinin önceki gün İzzettin köyü yakınlarında devriye görevi sırasında kanadından yaralanmış halde bulduğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Veteriner Fakültesine getirilen akbabanın tedavisi sürüyor.

Kuşun sol kanadı dün gerçekleştirilen operasyonla kesildi.

Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı araştırma görevlisi Merve Bakıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanın kendilerine getirildiğinde durumunun kötü olduğunu söyledi.

Birkaç gündür yemek yemediği için akbabanın bitkin olduğunu belirten Bakıcı, "Sol kanadında da açık bir kırığı vardı. Yapılan muayenede kırığın uzun zamandır açıkta kaldığı ve kemiğin nekroze (doku ölümü) olduğunu belirledik. Ameliyatla kanat ampütasyonunu gerçekleştirdik. Ancak sonrasında uçamayacağı ve avlanamayacağı için rehabilitasyon merkezine gitmesi kararlaştırıldı. Nesli tükenmekte olan bir hayvan olduğu için de koruma altına alınacak." diye konuştu.

Bakıcı, kuşun yaşını bilmediklerini ancak kara akbabaların yaklaşık 30 yıl yaşayabildiklerini anlattı.

Akbabanın genel durumunu toparlamaya yönelik tedavi uyguladıklarını aktaran Bakıcı, daha sonra rehabilitasyon merkezine gönderileceğini kaydetti.

Kırıkkale'de kanadı kesilen akbaba rehabilitasyon merkezine gönderilecek

Kırıkkale'de kanadı kesilen akbaba rehabilitasyon merkezine gönderilecek

Kırıkkale'de kanadı kesilen akbaba rehabilitasyon merkezine gönderilecek

Kırıkkale'de kanadı kesilen akbaba rehabilitasyon merkezine gönderilecek

Kırıkkale'de kanadı kesilen akbaba rehabilitasyon merkezine gönderilecek

Kırıkkale'de kanadı kesilen akbaba rehabilitasyon merkezine gönderilecek

Kırıkkale'de kanadı kesilen akbaba rehabilitasyon merkezine gönderilecek

Kırıkkale'de kanadı kesilen akbaba rehabilitasyon merkezine gönderilecek

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