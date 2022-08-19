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Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

19.08.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'ndeki dolmuş duraklarında minibüse binen D.B, aracın hareket etmesini beklediği sırada camdan dışarı çıkardığı kolunda acı hissetti.

Daha sonra kolundan kan aktığını gören kadın, çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine dolmuş duraklarına polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Koluna yorgun mermi düştüğü belirlenen kadın, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinde bir süre inceleme yaptı.

Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

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Kırıkkale yorgun mermi

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