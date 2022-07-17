YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale'de tatilin son gününde trafik yoğunluğu sürüyor

Kırıkkale'de tatilin son gününde trafik yoğunluğu sürüyor

17.07.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de tatilin son gününde trafik yoğunluğu sürüyor

"Kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle trafik yoğunluğu devam ediyor.

Bayram tatilini şehir dışında geçiren vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de yoğunluk oluşturuyor.

Kırıkkale-Ankara kara yolunda araçlar yavaş seyrederken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için sık sık uyarılarda bulunuyor.

Trafik yoğunluğunun gece saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşaklar, trafiğin aksamaması için tatil öncesi geçici olarak kapatılmıştı.

Kırıkkale'de tatilin son gününde trafik yoğunluğu sürüyor

Kırıkkale'de tatilin son gününde trafik yoğunluğu sürüyor

Kırıkkale'de tatilin son gününde trafik yoğunluğu sürüyor

Kırıkkale'de tatilin son gününde trafik yoğunluğu sürüyor

Kırıkkale'de tatilin son gününde trafik yoğunluğu sürüyor

Kırıkkale'de tatilin son gününde trafik yoğunluğu sürüyor

Kırıkkale'de tatilin son gününde trafik yoğunluğu sürüyor

Kırıkkale'de tatilin son gününde trafik yoğunluğu sürüyor

Kırıkkale'de tatilin son gününde trafik yoğunluğu sürüyor

Kırıkkale'de tatilin son gününde trafik yoğunluğu sürüyor

Kırıkkale'de tatilin son gününde trafik yoğunluğu sürüyor

Kırıkkale'de tatilin son gününde trafik yoğunluğu sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale trafik yogunlugu

Kırıkkale Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
03:36
Sabah
05:25
Öğle
12:57
İkindi
16:53
Akşam
20:20
Yatsı
22:01
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gelin ve damadın seksi dansına kayınvalidenin tepkisi olay oldu

Gelin ve damadın seksi dansına kayınvalidenin tepkisi olay oldu

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.