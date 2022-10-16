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Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

16.10.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

B.Ü. (61) idaresindeki 06 MVK 31 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu TÜRAŞ Sosyal Tesisleri Kavşağı'nda, H.O.K'nin kullandığı 42 TC 206 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü B.Ü. ile otomobilde bulunan M.K. (64), G.Ü. (60) ve A.K. (59) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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trafik kazası Kırıkkale Bahşili

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