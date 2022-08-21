Kırıkkale'de tüfeğini temizlediği sırada kazara babaannesini vuran torun gözaltına alındı.
İddiaya göre, A.Y. (21), Yenimahalle Cemal Gürsel Caddesi'ndeki evlerinin bahçesinde tüfeğini temizlediği sırada kazara babaannesi D.Y'yi (61) vurdu.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Zanlı A.Y. gözaltına alındı.
Kırıkkale'de torunu tarafından kazara vurulan babaanne yaralandı
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