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Kırıkkale'de torunu tarafından kazara vurulan babaanne yaralandı

21.08.2022 01:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de torunu tarafından kazara vurulan babaanne yaralandı

Kırıkkale'de tüfeğini temizlediği sırada kazara babaannesini vuran torun gözaltına alındı.

İddiaya göre, A.Y. (21), Yenimahalle Cemal Gürsel Caddesi'ndeki evlerinin bahçesinde tüfeğini temizlediği sırada kazara babaannesi D.Y'yi (61) vurdu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı A.Y. gözaltına alındı.

Kırıkkale'de torunu tarafından kazara vurulan babaanne yaralandı

Kırıkkale'de torunu tarafından kazara vurulan babaanne yaralandı

Kırıkkale'de torunu tarafından kazara vurulan babaanne yaralandı

Kırıkkale'de torunu tarafından kazara vurulan babaanne yaralandı

Kırıkkale'de torunu tarafından kazara vurulan babaanne yaralandı

Kırıkkale'de torunu tarafından kazara vurulan babaanne yaralandı

Kırıkkale'de torunu tarafından kazara vurulan babaanne yaralandı

Kırıkkale'de torunu tarafından kazara vurulan babaanne yaralandı

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Kırıkkale torun tüfek

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