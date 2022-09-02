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Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

02.09.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği hastanenin üçüncü katındaki kemoterapi servisinde çıkan yangına ilk olarak sağlık personeli yangın tüpüyle müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, bina içerisinde bulunan sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarını tahliye ederek yangını söndürdü.

Bu esnada bir AFAD personeli yangın sonrası oluşabilecek riske karşı karbonmonoksit ölçümü yaptı.

Senaryo gereği yaralanan ve dumandan etkilenen iki personele sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Hastanenin başhekimi Çağdaş Derdiyok, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatbikatın, hastaneye gelen vatandaşların bilgilendirilmeden yapıldığını anlatan Derdiyok, tatbikata sadece hastane personelinin değil hastaların ve hasta yakınlarının da katıldığını kaydetti.

Olası yangınlara karşı daha hazırlıklı olduklarını dile getiren Derdiyok, tatbikatta emeği geçenlere teşekkür etti.

Bebeğinin sağlık kontrolü için hastanede bulunan Özlem Gökay da yangın alarmının ardından hastaneden tahliye edildiklerini söyledi.

İlk olarak panik yaptığını, daha sonra yetkililer tarafından hızla tahliye edildiğini belirten Gökay, tatbikat olduğunu öğrenince rahat nefes aldığını dile getirdi.

Hasta yakını Feyzullah Levent Hacı ise tatbikatın gerçek gibi yapıldığını ifade etti.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
eğitim ve araştırma hastanesi senaryo

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