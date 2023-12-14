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  4. Kırklareli’de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Kırklareli’de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

14.12.2023 18:05 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Poyralı köyü yakınlarında minibüs ile otomobil çarpıştı.

Kırklareli’de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Poyralı köyü yakınlarında minibüs ile otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan 9 kişi ilk müdahalenin ardından Pınarhisar Devlet Hastanesine götürüldü.
Demirköy ile Pınarhisar ilçelerinin yolu kaza sebebiyle bir süre ulaşıma kapanırken, araçların yoldan kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı.

Kırklareli’de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Kırklareli’de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Kırklareli’de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Kırklareli’de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Kırklareli’de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Kırklareli’de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Kırklareli’de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Kırklareli’de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Kırklareli’de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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Anahtar Kelimeler:
afad

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