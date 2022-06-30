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Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında ekili 85 bin kök Hint keneviri dron ile tespit edildi

30.06.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında ekili 85 bin kök Hint keneviri dron ile tespit edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ayçiçeği tarlasında 85 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaağaç köyünün Gölbaba mevkisinde ayçiçeği ekili tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgede dron ile çalışma yapan ekipler, 13 dönümlük tarlanın orta bölümünde 85 bin kök Hint keneviri olduğunu tespit etti.

Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde yakarak imha etti.

Tarla sahibi T.G. gözaltına alındı.

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında ekili 85 bin kök Hint keneviri dron ile tespit edildi

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında ekili 85 bin kök Hint keneviri dron ile tespit edildi

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında ekili 85 bin kök Hint keneviri dron ile tespit edildi

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında ekili 85 bin kök Hint keneviri dron ile tespit edildi

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında ekili 85 bin kök Hint keneviri dron ile tespit edildi

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında ekili 85 bin kök Hint keneviri dron ile tespit edildi

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında ekili 85 bin kök Hint keneviri dron ile tespit edildi

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında ekili 85 bin kök Hint keneviri dron ile tespit edildi

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