KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü
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