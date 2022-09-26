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Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

26.09.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
orman orman işletme müdürlüğü

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