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Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

09.10.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Demircihalil köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile helikopter sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli orman yangını helikopter

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