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Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuş, Kayseri'de toprağa verildi

03.10.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuş, Kayseri'de toprağa verildi

KAYSERİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde trafik kazasına müdahale eden jandarma ekibine otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit'in cenazesi, memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde defnedildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığındaki törenin ardından Cerit'in (42) naaşı, Kayseri Havalimanı'na getirildi.

Buradaki karşılama töreninden sonra şehidin cenazesi, Pınarbaşı ilçesine bağlı Büyükkaramanlı Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından mahalle camisi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin naaşı, cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin eşi Sabriye, kızı Defne Cerit ile ailesinin yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

A.A. idaresindeki 39 ABH 448 plakalı otomobil ile M.M. yönetimindeki 39 ABV 978 plakalı otomobilin D-100 kara yolunun 2. kilometresinde kaza yapması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmiş, bu sırada K.S. yönetimindeki 39 SK 997 otomobil, kaza yerinde bulunan uzman çavuşlar Hüseyin Cerit ile Ekrem Kılıç'a çarpmıştı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Cerit, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuş, Kayseri'de toprağa verildi

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuş, Kayseri'de toprağa verildi

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuşun cenazesi törenle memleketine uğurlandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırklareli Pınarbaşı

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