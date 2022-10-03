A.A. idaresindeki 39 ABH 448 plakalı otomobil ile M.M. yönetimindeki 39 ABV 978 plakalı otomobilin D-100 kara yolunun 2. kilometresinde kaza yapması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmiş, bu sırada K.S. yönetimindeki 39 SK 997 otomobil, kaza yerinde bulunan uzman çavuşlar Hüseyin Cerit ile Ekrem Kılıç'a çarpmıştı.

Törene, şehidin eşi Sabriye, kızı Defne Cerit ile ailesinin yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuş, Kayseri'de toprağa verildi

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