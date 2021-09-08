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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

08.09.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler Y.T, R.V.S, S.Ö, İ.B, H.K, H.D, E.S, N.S. ve O.K. gözaltına alındı.

Operasyonda 2 bin 882 sentetik uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, kök kenevir, 4 tabanca, tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu
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