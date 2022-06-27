YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Kırkpınar davul ve zurnacıları devlet ricalini marşlarla güreşlere davet etti

Kırkpınar davul ve zurnacıları devlet ricalini marşlarla güreşlere davet etti

27.06.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırkpınar davul ve zurnacıları devlet ricalini marşlarla güreşlere davet etti

EDİRNE (AA) - Edirne'de cuma günü başlayacak Kırkpınar Yağlı Güreşleri için davul ve zurna ekibi, il yöneticilerinin makamlarına giderek marşlarla davette bulundu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri davul ve zurna ekibinden oluşan 40 müzisyen, Edirne Valiliği bahçesine güreş havaları çalarak giriş yaptı.

Müziği duyan Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, makamından müzisyenlerin yanına indi, gelenek gereği grup başına bahşiş verdi. Müzisyenler adına da şef Fahrettin Zurnacı Vali Kırbıyık'a çiçek takdim etti.

Plevne Marşı ve Çanakkale Türküsü'nü icra eden müzisyenlere seslenen Kırbıyık, Kırkpınar'ın vazgeçilmez unsurunun davetlerinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Ekip daha sonra Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı davet için belediyeye gitti. Gürkan da burada ekip şeflerine bahşiş verdi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hayırlı olmasını dileyen Gürkan, "Sizler 661. yıldır Kırkpınar geleneğini kendi alanınızda yaşatan tarihi davul zurna ekibisiniz. İyi ki varsınız, hep var olun. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'miz hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Edirne Kırkpınar Müzisyenler Derneği 2. Başkanı Alaattin Zurnacı da 53 yıldır Kırkpınar'da görev yaptığını, daha uzun yıllar görev yapmak istediğini söyledi.

- Turistler ilgiyle izledi

Selimiye Meydanı'nda Kırkpınar ezgilerini seslendiren davul ve zurna ekibi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Hollanda'dan arkadaşı Mustafa Polat ile Edirne'ye gelen Senegalli Eddie Disgne de davul ve zurnanın ritmine eşlik etti.

İlk kez geldiği Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Disgne, "Davul ve zurnanın ritmini çok sevdim. Ayasofya Camisi'ni görmek ve yağlı güreşleri izlemek istiyorum. Gençliğimde ben de davulcuydum. Yağlı güreşleri televizyondan daha önce izlemiştim. Ama şimdi canlı olarak izlemek istiyorum. Ülkem Senegal'de de güreşler düzenleniyor ama yağlı güreş daha güzel. Türkler daha güçlü ve kendileriyle gurur duyuyorlar." diye konuştu.

Polat da Edirne'yi ve Selimiye Camisi'ni görmeden gitmek istemediğini belirterek, "Edirne'de Kırkpınar organize ediliyor. Bu güzel ortamda bulunmak benim için gurur verici. Çok güzel bir duygu. Geçmişe gittik. Tarihimizin bize verdiği şeylerden gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırkpınar davul ve zurnacıları devlet ricalini marşlarla güreşlere davet etti

Kırkpınar davul ve zurnacıları devlet ricalini marşlarla güreşlere davet etti

Kırkpınar davul ve zurnacıları devlet ricalini marşlarla güreşlere davet etti

Kırkpınar davul ve zurnacıları devlet ricalini marşlarla güreşlere davet etti

Kırkpınar davul ve zurnacıları devlet ricalini marşlarla güreşlere davet etti

Kırkpınar davul ve zurnacıları devlet ricalini marşlarla güreşlere davet etti

Kırkpınar davul ve zurnacıları devlet ricalini marşlarla güreşlere davet etti

Kırkpınar davul ve zurnacıları devlet ricalini marşlarla güreşlere davet etti

Kırkpınar davul ve zurnacıları devlet ricalini marşlarla güreşlere davet etti

Kırkpınar davul ve zurnacıları devlet ricalini marşlarla güreşlere davet etti

Kırkpınar davul ve zurnacıları devlet ricalini marşlarla güreşlere davet etti

Kırkpınar davul ve zurnacıları devlet ricalini marşlarla güreşlere davet etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Edirne Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:34
Öğle
13:22
İkindi
17:23
Akşam
20:59
Yatsı
22:53
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.