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Kırkpınar için antrenmanlarını tamamlayan Edirneli pehlivanlar, Er Meydanı'na dualarla uğurlandı

08.07.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırkpınar için antrenmanlarını tamamlayan Edirneli pehlivanlar, Er Meydanı'na dualarla uğurlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 9-11 Temmuz'da düzenlenecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Dar-ül Hadis Camisi yanındaki yeşil alanda hazırlanan pehlivanlar, Er Meydanı'na tekbir ve dualar eşliğinde uğurlandı.

Dar-ül Hadis Camisi çevresi, antrenman yapan Edirneli güreşçileri ağırlıyor. Kispetlerini giyen pehlivanlar, paça bağlayıp yağlandıktan sonra son antrenmanlarını minare gölgesinde yaptı.

Kırkpınar'a yoğun tempoda hazırlanan pehlivanlar, "dualı çayır"a tekbir ve dualar eşliğinde uğurlandı.

- "İnşallah güzel başarılarla Kırkpınar'dan döneceğiz"

İmam Doğa Erkol, AA muhabirine, Dar-ül Hadis Camisi ve cemaati olarak ata sporu yağlı güreşi desteklediklerini söyleyerek, "Güreşçi kardeşlerimizin maddi ve manevi her zaman yanındayız. Camilerimiz ibadetin yanında, sosyal ve kültürel anlamda halkla iç içe sosyalleşmenin olduğu yerler." dedi.

Kırkpınar'da küçük orta kategorisinde güreşecek Edirneli Serhan Tekin (23), son antrenmanlarını cami bahçesinde yapmanın huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

Edirne'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirten Tekin, "10 senedir güreş yapıyorum. İlk güreşe de bu cami bahçesinde eski hocamız Mahmut Eroğlu'nun destekleriyle başlamıştım. Şimdi de Doğa hocamız bize burada destek oluyor. İnşallah güzel başarılarla Kırkpınar'dan döneceğiz." diye konuştu.

Pehlivan Oktay Dumancı da kendilerine destek veren cami cemaati ve antrenörlerine teşekkür etti.

Eski başpehlivanlardan antrenör Kenan Şimşek ise Kırkpınar'ın gelenekleriyle yaşatıldığını ve çayıra çıkacak pehlivanları dualarla uğurladıklarını dile getirdi.

Kırkpınar için antrenmanlarını tamamlayan Edirneli pehlivanlar, Er Meydanı'na dualarla uğurlandı

Kırkpınar için antrenmanlarını tamamlayan Edirneli pehlivanlar, Er Meydanı'na dualarla uğurlandı

Kırkpınar için antrenmanlarını tamamlayan Edirneli pehlivanlar, Er Meydanı'na dualarla uğurlandı

Kırkpınar için antrenmanlarını tamamlayan Edirneli pehlivanlar, Er Meydanı'na dualarla uğurlandı

Kırkpınar için antrenmanlarını tamamlayan Edirneli pehlivanlar, Er Meydanı'na dualarla uğurlandı

Kırkpınar için antrenmanlarını tamamlayan Edirneli pehlivanlar, Er Meydanı'na dualarla uğurlandı

Kırkpınar için antrenmanlarını tamamlayan Edirneli pehlivanlar, Er Meydanı'na dualarla uğurlandı

Kırkpınar için antrenmanlarını tamamlayan Edirneli pehlivanlar, Er Meydanı'na dualarla uğurlandı

Kırkpınar için antrenmanlarını tamamlayan Edirneli pehlivanlar, Er Meydanı'na dualarla uğurlandı

Kırkpınar için antrenmanlarını tamamlayan Edirneli pehlivanlar, Er Meydanı'na dualarla uğurlandı

Kırkpınar için antrenmanlarını tamamlayan Edirneli pehlivanlar, Er Meydanı'na dualarla uğurlandı

Kırkpınar için antrenmanlarını tamamlayan Edirneli pehlivanlar, Er Meydanı'na dualarla uğurlandı
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