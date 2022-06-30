Kırkpınar pehlivanlarından fazla kiloya "poşetli antrenman" çözümü

EDİRNE (AA) - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemleri sürüyor.

Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki platformda tartıya çıkan pehlivanların boyları belirleniyor.

Kilosu nedeniyle yaşıtlarından üst boylarda güreşmek zorunda kalacak pehlivanlar ise kayıt olmadan önce zayıflamaya çalışıyor.

Eşofman altında vücutlarını poşetle saran pehlivanlar, ısınma hareketlerinin ardından koşuyor.

Antalya'nın Elmalı ilçesinden gelen pehlivan Mehmet Ali Çetinkaya, AA muhabirine, 1 kilo fazlasını vermek için koştuğunu söyledi.

Yaşıtlarıyla güreşmek istediğini belirten Çetinkaya, "Poşet giyerek antrenman yapmam daha çabuk zayıflatıyor. Terletiyor ve daha çabuk kilo veriyorum. Kilom 51 çıktı 'Teşvik 2' boya denk geliyorum ancak orada akranlarım yok, 1 kilo vererek 50 kilo ile 'Teşvik 1' boyda güreşmek istiyorum." dedi.

Elmalı Güreş Eğitim Merkezi Antrenörü Ümit Kurtoğlu da sporcuların doğum tarihi ve kilolarına göre kayıt yapıldığını dile getirdi.

Güreş heyecanının şimdiden başladığını belirten Kurtoğlu, "Sporcumuz bu sıcakta uzun kollu kıyafetlerin içine çöp poşeti giydi. Kilo vermesi için uğraşıyoruz." diye konuştu.

- "Tatlı tatlı yemenin acılarını şimdi görüyoruz"

Antalya'nın Manavgat ilçesi pehlivanı Osman Yiğit Akçay ise yaşıtlarıyla güreşmek için zayıflamaya çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tatlı tatlı yemenin acılarını şimdi görüyoruz. Bu sıcakta içimize çöp poşeti giyip koşuyoruz. 92,5 kiloyum. Deste Orta boya çıktım, kendimden 2 yaş büyüklerle güreşmek zorunda kalacağım. Sıkıntı olacak benim için. 90 kiloya düşmem lazım. Dün gece 93,5 kiloydum yola çıkmadan önce 18 saat yol geldik. Deste Küçük boyda güreşmek istiyorum. Sıcakta koşmak ezilmekten iyidir. Adam büyük oluyor eziyor, kafa kulak, el ense... O yüzden bir alt boya düşmeye çalışıyoruz."