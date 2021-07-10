Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanalda canlı izleniyor? Kırkpınar güreşleri saat kaçta yayınlanacak?

Önemli spor müsabakalarımızdan olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecanlı mücadele merakla takip ediliyor. Açılışı dün 9 Temmuz tarihinde yapılan ve her sene Haziran sonu ila Temmuz başında gerçekleştirilen Kırkpınar yağlı güreşleri, Edirne'de düzenleniyor. Güreş müsabakası, ekran başındaki izleyiciler tarafından da canlı şekilde izlenebilecek. Peki Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanalda yayınlanıyor?

Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanalda?

Vatandaşlar Kırkpınar yağlı güreşleri ile ilgili detayları merak ediyor. İlk gün 3 turda gerçekleşecek olan heyecanlı mücadelenin yaşanacağı Kırkpınar yağlı güreşleri canlı olarak da televizyondan izleyiciler tarafından takip edilebilecek.

Yapılacak final güreşlerinin sonrasında başpehlivanın belli olacağı Kırkpınar güreşlerinde, çeyrek final ve yarı finalin ardından final etabı düzenlenecek.

Hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Güreş müsabakalarının açılış müsameresi dün yani 9 Temmuz Cuma günü 18.30 itibariyle DMAX kanalından canlı olarak izlenmeye başlandı. Bugün, 10 Temmuz Cumartesi günü ise saat12.30'da 1. Tur başlayacak ve 2 ve 3. Tur ise saat 15.00 ve 17.00'de devam edecek.