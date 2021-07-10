SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanalda canlı izleniyor? Kırkpınar güreşleri saat kaçta yayınlanacak?

Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanalda canlı izleniyor? Kırkpınar güreşleri saat kaçta yayınlanacak?

10.07.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

660. kez düzenlenen Kırkpınar yağlı güreşlerinde heyecanlı mücadele vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dün itibariyle açılışı yapılan Kırkpınar yağlı güreşleri, ekran başındaki izleyiciler tarafından da canlı olarak izlenebilecek. Peki Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanalda canlı izleniyor? Kırkpınar güreşleri hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Önemli spor müsabakalarımızdan olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecanlı mücadele merakla takip ediliyor. Açılışı dün 9 Temmuz tarihinde yapılan ve her sene Haziran sonu ila Temmuz başında gerçekleştirilen Kırkpınar yağlı güreşleri, Edirne'de düzenleniyor. Güreş müsabakası, ekran başındaki izleyiciler tarafından da canlı şekilde izlenebilecek. Peki Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanalda yayınlanıyor?

Kırkpınar yağlı güreşleri hangi kanalda?

Vatandaşlar Kırkpınar yağlı güreşleri ile ilgili detayları merak ediyor. İlk gün 3 turda gerçekleşecek olan heyecanlı mücadelenin yaşanacağı Kırkpınar yağlı güreşleri canlı olarak da televizyondan izleyiciler tarafından takip edilebilecek.
Yapılacak final güreşlerinin sonrasında başpehlivanın belli olacağı Kırkpınar güreşlerinde, çeyrek final ve yarı finalin ardından final etabı düzenlenecek.

Hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

Hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?
Güreş müsabakalarının açılış müsameresi dün yani 9 Temmuz Cuma günü 18.30 itibariyle DMAX kanalından canlı olarak izlenmeye başlandı. Bugün, 10 Temmuz Cumartesi günü ise saat12.30'da 1. Tur başlayacak ve 2 ve 3. Tur ise saat 15.00 ve 17.00'de devam edecek.
660. Kırkpınar yağlı güreşlerinin açılışı yapıldı. Çayırda düzenlenen tören, saygı duruşunun sonrasında İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte başladı. 2019 senesinin Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, Türk bayrağını göndere çekti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Dubai'deki gökdelende soyunan kadınlardan yeni skandal!

Dubai'deki gökdelende soyunan kadınlardan yeni skandal!

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oluyor

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oluyor

Rıdvan Dilmen futbola geri dönüyor!

Rıdvan Dilmen futbola geri dönüyor!

Hafta sonu ezeli rakibe imzayı atıyor!

Hafta sonu ezeli rakibe imzayı atıyor!

Ghezzal ile her konuda anlaşma sağlandı!

Ghezzal ile her konuda anlaşma sağlandı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Galatasaray'dan bir transfer daha! Teklife evet dedi

Galatasaray'dan bir transfer daha! Teklife evet dedi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Balotelli resmen Adana Demirspor'da!

Balotelli resmen Adana Demirspor'da!

F.Bahçe'den Dzeko'ya inanılmaz teklif

F.Bahçe'den Dzeko'ya inanılmaz teklif

Balotelli Adana'ya değil, İstanbul'a geliyor

Balotelli Adana'ya değil, İstanbul'a geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.