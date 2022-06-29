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Kırkpınar'da güreşecek başpehlivanlar son yağlı antrenmanlarını Edirne'de yapıyor

29.06.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırkpınar'da güreşecek başpehlivanlar son yağlı antrenmanlarını Edirne'de yapıyor

EDİRNE (AA) - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer için mücadele edecek başpehlivanlar, son yağlı antrenmanlarını Edirne'de yapıyor.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 1-3 Temmuz'da gerçekleşecek güreşler öncesi kamp çalışmalarını tamamlayan başpehlivanlar, şehre gelmeye başladı.

Başpehlivanlardan Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil ve Hasan Cengiz, Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'ndeki çim sahada son yağlı antrenmanını gerçekleştirdi.

Başpehlivanlar, hazırlıklar kapsamında paça bağlayıp, yağlandıktan sonra antrenörleri eşliğinde güreş tuttu.

Kırkpınar'da güreşecek başpehlivanlar son yağlı antrenmanlarını Edirne'de yapıyor

Kırkpınar'da güreşecek başpehlivanlar son yağlı antrenmanlarını Edirne'de yapıyor

Kırkpınar'da güreşecek başpehlivanlar son yağlı antrenmanlarını Edirne'de yapıyor

Kırkpınar'da güreşecek başpehlivanlar son yağlı antrenmanlarını Edirne'de yapıyor

Kırkpınar'da güreşecek başpehlivanlar son yağlı antrenmanlarını Edirne'de yapıyor

Kırkpınar'da güreşecek başpehlivanlar son yağlı antrenmanlarını Edirne'de yapıyor

Kırkpınar'da güreşecek başpehlivanlar son yağlı antrenmanlarını Edirne'de yapıyor

Kırkpınar'da güreşecek başpehlivanlar son yağlı antrenmanlarını Edirne'de yapıyor

Kırkpınar'da güreşecek başpehlivanlar son yağlı antrenmanlarını Edirne'de yapıyor

Kırkpınar'da güreşecek başpehlivanlar son yağlı antrenmanlarını Edirne'de yapıyor

Kırkpınar'da güreşecek başpehlivanlar son yağlı antrenmanlarını Edirne'de yapıyor

Kırkpınar'da güreşecek başpehlivanlar son yağlı antrenmanlarını Edirne'de yapıyor

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