EDİRNE (AA) - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer için mücadele edecek başpehlivanlar, son yağlı antrenmanlarını Edirne'de yapıyor.
Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 1-3 Temmuz'da gerçekleşecek güreşler öncesi kamp çalışmalarını tamamlayan başpehlivanlar, şehre gelmeye başladı.
Başpehlivanlardan Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil ve Hasan Cengiz, Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'ndeki çim sahada son yağlı antrenmanını gerçekleştirdi.
Başpehlivanlar, hazırlıklar kapsamında paça bağlayıp, yağlandıktan sonra antrenörleri eşliğinde güreş tuttu.
Kırkpınar'da güreşecek başpehlivanlar son yağlı antrenmanlarını Edirne'de yapıyor
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