Kırkpınar'ın önemli ritüellerinden "ağa karşılaması" davul zurna eşliğinde gerçekleştirildi

EDİRNE (AA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin önemli ritüellerinden "ağa karşılaması" davul zurna eşliğinde gerçekleştirildi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve beraberindekiler tarafından davul zurna ile kent girişinde karşılandı.

Başkan Gürkan, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum müdürleri ile eski Kırkpınar ağalarının da bulunduğu kortej, ağayı karşılamak üzere belediye önünden davul ve zurnayla Selimiye Meydanı'na kadar yürüdü.

Şehirde konakladığı otelden yaya olarak hareket eden Selim'le buluşan Gürkan, Seyfettin Selim'e çiçek verdi.

Başkan Gürkan, burada yaptığı konuşmada ağalığın Kırkpınar'ın olmazsa olmaz unsuru arasında yer aldığını vurguladı.

Kırkpınar'ın sadece bir spor organizasyonu olmadığını belirten Gürkan,"İçerisinde spor vardır, dürüstlük vardır, saygı sevgi vardır, ahlak vardır. Müslümanlığın temel değerleri vardır. Büyüğe saygı, küçüğe sevgi vardır. Kırkpınar bir değerler bütünüdür, bir değerler manzumesidir. O yüzden dünya durdukça Türk milleti var olacak, Türk milleti var oldukça da Kırkpınar var olacaktır." dedi.

Ağa Selim ise 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hayırlı olmasını diledi.

Kırkpınar gibi büyük bir organizasyonda ağalık yapmanın onuru ve gururunu yaşadığını belirten Selim, "İnşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında ağalığa devam edeceğiz. Güzel bir Kırkpınar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gürkan ve Selim "Kadına el kalkamaz", "Kadına şiddet insanlık suçudur" yazılı pankart açtı.

Başkan Gürkan'ın, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı belediye önünde karşılamasının ardından kortej Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Anıta çelenk konulması sonrası saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı'nda son olarak söz ve bestesi eğitimci-yazar merhum Beyazıt Sansı'ya ait Kırkpınar Marşı söylendi.

Daha sonra korteje katılanlar Pehlivan Mezarlığı'na giderek dua etti.

Sarayiçi Er Meydanı'nda ise güreşler minik boylarda devam ediyor. Er Meydanı'ndaki resmi açılış töreni ise 18.00'de yapılacak.