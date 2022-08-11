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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Erasmus+ Projesine Ulusal Ajans'tan destek

11.08.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Proje kapsamında, aralarında Kolombiya ve Yeni Zelanda'nın da bulunduğu 9 ülkeden üniversitelerle öğrenci, akademik ve idari personel değişimi yapılacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) Erasmus+ Projesi, Ulusal Ajans'tan 71 bin 415 avro destek almaya hak kazandı.

KAEÜ Dış İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanan proje kapsamında Filistin, Özbekistan, Ürdün, Kırgızistan, Kosova, Moldova, Ukrayna, Kolombiya ve Yeni Zelanda'daki üniversitelerle öğrenci, akademik ve idari personel değişimi sağlanacak.

Proje sayesinde KAEÜ öğrencileri de yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda 3-12 ay süre ile öğrenim görebilecek.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AA muhabirine, projenin, Kırşehir'in uluslararasılaşmasında etkileyici ve itici bir güç olacağını söyledi.

Projelerinin 94 proje arasından seçilerek hatırı sayılır şekilde desteklendiğini vurgulayan Karakaya, KAEÜ ile 9 ülkenin üniversitelerindeki akademisyen ve öğrencilerin, ikili çalışmalar sayesinde birçok projeyi ortak akılla gerçekleştireceklerini, bunun da üniversitelerin evrensel değerlerini yansıtacağını vurguladı.

Karakaya, üniversitelerinde 2 bin 400'e yakın yabancı öğrencileri olduğunu, bu yılki kontenjanla sayıyı 3 bin 200'e çıkarmayı hedeflediklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"60 farklı ülkeden yabancı öğrenci eğitim alıyor. Aslında Kırşehir 60 farklı ülkenin kültür farklılığına ev sahipliği yapıyor, bu bir uluslararasılaşmaktır, dünyalaşmaktır. 3 bin 200 öğrenciye ilaveten Erasmus+'dan gelecek destekle, kente gelecek misafir öğrencilerimiz ve göndereceğimiz öğrencilerle birlikte 60 ülkeye bu 9 ülkeyi de katmış olacağız. Bunlardan bazılarından zaten öğrenciye sahibiz ama bazıları ilk kez olacak. Mesela Yeni Zelanda veya Kolombiya'dan öğrenciler gelecek. Onlar KAEÜ'de eğitim öğretim almış olacaklar. Kırşehir'in kültürünü tanıyacaklar, o kültür birikimi ile birlikte kendi ülkelerine dönüp bu şehri anlatacaklar."

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Erasmus+ Projesine Ulusal Ajans'tan destek

- Proje kapsamında, aralarında Kolombiya ve Yeni Zelanda'nın da bulunduğu 9 ülkeden üniversitelerle öğrenci, akademik ve idari personel değişimi yapılacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Erasmus+ Projesine Ulusal Ajans'tan destek

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Erasmus+ Projesine Ulusal Ajans'tan destek

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Erasmus+ Projesine Ulusal Ajans'tan destek

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Erasmus+ Projesine Ulusal Ajans'tan destek

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Erasmus+ Projesine Ulusal Ajans'tan destek

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Erasmus+ Projesine Ulusal Ajans'tan destek

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