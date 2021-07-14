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Kırşehir kent meydanında AA fotoğraflarının yer aldığı "15 Temmuz" sergisi açıldı

14.07.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir kent meydanında AA fotoğraflarının yer aldığı "15 Temmuz" sergisi açıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadelenin anlatıldığı ve Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin fotoğraflarının da yer aldığı sergi açıldı.

Cacabey Meydanı'nda bazı kurumların iş birliğinde "Demokrasi Zaferi ve Milli İrade" teması ile düzenlenen serginin açılışını Vali İbrahim Akın yaptı.

Vatandaşlar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında halkın ve kurumların sergilediği kahramanlıkları içeren AA muhabirlerinin fotoğraflarının da olduğu sergiye yoğun ilgi gösterdi.

Sergiyi gezen Vali Akın, gazetecilere, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı halkın gösterdiği mücadeleye ait fotoğrafların yer aldığı sergiyi herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

Akın, "Burada hain darbe girişimi gecesinde nelerin yaşandığını, devletimizin milletiyle beraber hainlere nasıl geçit vermediğini anlatan fotoğraflar sergileniyor. Bunları asla unutmamalıyız. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, tüm hemşerilerimizi düzenlediğimiz etkinliklere katılmaya davet ediyorum." dedi.

Serginin açılışına İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Müftüsü Mehmet Yaman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, MHP İl Başkanı Arif Kılıç, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kırşehir kent meydanında AA fotoğraflarının yer aldığı "15 Temmuz" sergisi açıldı

Kırşehir kent meydanında AA fotoğraflarının yer aldığı "15 Temmuz" sergisi açıldı

Kırşehir kent meydanında AA fotoğraflarının yer aldığı "15 Temmuz" sergisi açıldı

Kırşehir kent meydanında AA fotoğraflarının yer aldığı "15 Temmuz" sergisi açıldı

Kırşehir kent meydanında AA fotoğraflarının yer aldığı "15 Temmuz" sergisi açıldı

Kırşehir kent meydanında AA fotoğraflarının yer aldığı "15 Temmuz" sergisi açıldı
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