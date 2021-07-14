Kırşehir'de 15 Temmuz şehitlerinin hatıraları ormanda yeşerecek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "15 Temmuz Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Boztepe yolundaki hatıra ormanında düzenlenen törende, İl Müftüsü Mehmet Yaman dua okudu, Kırşehirli 15 Temmuz şehitleri Gökhan Yıldırım ve Ayhan Keleş ile şehitler adına150 fidan dikildi.

Vali İbrahim Akın, 2016 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerine ve devletin içine yuvalanmış FETÖ'ye ait bir kısım hainin birlik ve beraberliğe kastettiğini, sivil insanlara silah doğrultmaktan kaçınmadığını söyledi.

Bu acı hatırayı unutmamak, birlik ve beraberliğe, özgürlüğe sahip çıkmak adına bu hatıra ormanının oluşturulduğunu vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

"15 Temmuz Hatıra Ormanı adıyla bir hatıra ormanı oluşturduk ve fidan dikimi gerçekleştirdik. İnanırım ki bu fidanlar şehrimizin yeşilliğine, doğasına katkı sunmakla beraber bu hain geceyi, kara geceyi bizlerin hafızasında canlı tutacak ve bir daha böyle hatırlamak istemediğimiz olumsuzluklara mani olacak, diye düşünüyoruz."

Törene Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Kırşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Parlak, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kırşehir'de "Yollar Geçilir Türkiye Geçilmez" bisiklet turu gerçekleştirildi.