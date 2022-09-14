Kırşehir'de ahilik geleneklerine göre çalışan esnafa "Üstün Hizmet Belgesi" verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 35 Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında ahilik geleneklerine göre çalışan 18 esnafa "Üstün Hizmet Belgesi" verildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, kutlamalar kapsamında Terziler, Konfeksiyoncular ve Kunduracılar Odası tarafından organize edilen Mesleki Dayanışma Gecesi bir düğün salonunda gerçekleştirildi.

Programda, Kırşehir'deki farklı odalardan seçilen 18 esnafa, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından gönderilen "Üstün Hizmet Belgesi" takdim edildi.

Vali Hüdayar Mete Buhara, programda yaptığı konuşmada, Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen birlik, kardeşlik, dayanışma ve kaynaşma gecesinde esnafla bir arada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kırşehir'in sahip olduğu değerler ve kültürüyle örnek bir şehir olduğunu vurgulayan Buhara, şöyle devam etti:

"Esnaf teşkilatı olmadan bir medeniyet olmaz. Ahilik Haftası'nda böylesine bir gecenin düzenlenmesi esnaflarımızın birliği ve beraberliği için çok önemlidir. Bizler de Kırşehir'imizi geliştirmek için elimizden geleni yapma gayreti içerisinde olacağız. Bu vesileyle, esnaflarımızı ahilik değerlerimize sahip çıkmaya davet ediyor, bütün esnaflarımıza hayırlı kazançlar diliyorum."

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de 35. Ahilik Haftası kutlamalarının festival havasında devam ettiğini vurguladı.

Halkın şehrine ve esnafına her zaman sahip çıkması gerektiğini dile getiren Öztürk, "Esnafımız da Ahi Evran Veli'nin dürüst ticaret anlayışını tüm dünyaya örnek teşkil edecek şekilde yaşatarak milli kalkınma için gereken sorumluluğu almalıdır. Devlet büyüklerimiz de bu mücadelede esnaf ve vatandaşlarına destek olmalı, önünü açmalıdır." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, oda başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda esnaf katıldı.