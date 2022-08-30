Konserin sonunda Balkır'a hediye takdim eden Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla meydanı dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

Kırşehir'de Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü konserle kutlandı

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