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Kırşehir'de Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü konserle kutlandı

30.08.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü konserle kutlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser düzenlendi.

Kırşehir Belediyesi tarafından Cacabey Meydanı'nda organize edilen konserde Abdallar Topluluğu, Kırşehir yöresi türkü ve bozlaklarını seslendirdi.

Daha sonra sahne alan sanatçı Ender Balkır, sevilen türküleri okudu.

Meydanı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla türkülere eşlik etti.

Konserin sonunda Balkır'a hediye takdim eden Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla meydanı dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

Büyük Zafer'in 100. yılının kutlandığını belirten Ekicioğlu, "Gelecek yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Cumhuriyet değerlerimize, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkacağız. Çocuklarımıza güzel bir ülke bırakacağız." dedi.

Konsere, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, belediye başkanları, siyasi parti il başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Kırşehir'de Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü konserle kutlandı

Kırşehir'de Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü konserle kutlandı

Kırşehir'de Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü konserle kutlandı

Kırşehir'de Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü konserle kutlandı

Kırşehir'de Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü konserle kutlandı

Kırşehir'de Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü konserle kutlandı

Kırşehir'de Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü konserle kutlandı

Kırşehir'de Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü konserle kutlandı

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Kırşehir konser

Kırşehir Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:35
Sabah
06:03
Öğle
12:49
İkindi
16:30
Akşam
19:25
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