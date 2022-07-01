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Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

01.07.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Irak'ta örgüt adına faaliyette bulundukları tespit edilen Irak uyruklu N.W, C.M.C.V, O.R.M.M, A.J.S.S, A.J.H.H, A.W.M ve O.H.S.S. yakalandı.

İkametlerde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir DEAŞ

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