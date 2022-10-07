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Kırşehir'de "koç katımı" festival havasında yapıldı

07.10.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de "koç katımı" festival havasında yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir besicinin "koç katımı" festival havasında gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Başköy'de hayvancılık işiyle uğraşan Ramazan Şimşek, koç katımı geleneğini devam ettirmek için etkinlik düzenledi.

Şimşek'in mandırasının önündeki alanda düzenlenen etkinlik, din görevlisinin dua okumasıyla başladı, ardından koçlar koyunların bulunduğu alana bırakıldı.

Şimşek, AA muhabirine, bu geleneğin çocukluk döneminde de yapıldığını belirterek, "Davul zurna ile düğün havası oluşturmak, etrafımızdaki üreticileri davet etmek istedik. Bu geleneği unutanlara tekrar hatırlatmak istedik." dedi.

Babasına destek olan 17 yaşındaki Samet Şimşek de bu geleneğin kuzu ölümlerini önlediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sürüye 7 koç katıyoruz. Eskiden koçları daha erken sürüye katıyorduk. Koyunların kuzulaması ocak ayına falan denk geliyordu. Havaların soğuk, kuzuların güçsüz olması ölümleri artırıyordu. Ayrıca koyun, kış ayında fazla beslenemediği için süt verimi de düşüyordu. Bu yıl eskilerin yaptığı gibi bu mevsimde dualarla şenlik havasında bu katımı yaptık."

Bu sayede koyunların kuzulamasının mart ayının ortasına denk geleceğini aktaran Şimşek, "Yeşillik oluşacağı için kuzular daha fazla koyun sütünden faydalanacak, daha iyi yetişecek." diye konuştu.

Etkinliğe, Kırşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Doğan da katıldı.

Kırşehir'de "koç katımı" festival havasında yapıldı

Kırşehir'de "koç katımı" festival havasında yapıldı

Kırşehir'de "koç katımı" festival havasında yapıldı

Kırşehir'de "koç katımı" festival havasında yapıldı

Kırşehir'de "koç katımı" festival havasında yapıldı

Kırşehir'de "koç katımı" festival havasında yapıldı

Kırşehir'de "koç katımı" festival havasında yapıldı

Kırşehir'de "koç katımı" festival havasında yapıldı

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