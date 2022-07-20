YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kırşehir'de "Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi"

Kırşehir'de "Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi"

20.07.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de "Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle "Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Cacabey Meydanı'nda 2 gün açık kalacak sergide Çanakkale, Sarıkamış ve Kırşehirli şehitlerle ilgili fotoğraflar yer aldı.

Sergiyi gezen ve duygulu anlar yaşayan ziyaretçiler, anı defterine düşüncelerini yazdı.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Cennet Vatanın Kutsal Emanetleri Projesi kapsamında "Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vatan, millet, bayrak sevgisi ve bu değerlere saygı için sergiyi açtıklarını vurgulayan Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz söz konusu olunca ne yapsak, onların aziz hatıralarını yaşatmak, kıymetli ailelerine huzur verebilmek için ne kadar çabalasak azdır. Bu gayret ile mesafe alırken bizleri yalnız bırakmayan, her zaman destek olan başta İçişleri Bakanlığımıza ve yetkililerine, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Numan Nafiz Şahin'e, Belediye Başkan Yardımcımız Nuri Araz'a ve bu vatanın öz evladı şehitlerimizin ailelerine sonsuz teşekkür ediyoruz."

Kırşehir'de "Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi"

Kırşehir'de "Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi"

Kırşehir'de "Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi" açıldı

Kırşehir'de "Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi" açıldı

Kırşehir'de "Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi" açıldı

Kırşehir'de "Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi" açıldı

Kırşehir'de "Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi" açıldı

Kırşehir'de "Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi" açıldı

Kırşehir'de "Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi" açıldı

Kırşehir'de "Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi" açıldı

Kırşehir'de "Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi" açıldı

Kırşehir'de "Şehide Minnet Fotoğraf Sergisi" açıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kırşehir Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:41
Sabah
05:26
Öğle
12:55
İkindi
16:49
Akşam
20:13
Yatsı
21:51
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.