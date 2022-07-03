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Kırşehir'de yetiştirilen lavantalar şölenle hasat edildi

03.07.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de yetiştirilen lavantalar şölenle hasat edildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesince 18 bin metrekare alana dikilen lavantaların hasadı yapıldı.

Güldiken Mahallesi Ortaköy Caddesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü karşısında oluşturulan lavanta bahçesinde hasat şöleni düzenlendi.

Bahçeye gelenler, davul zurna ekiplerince karşılandı. Belediye görevlilerince vatandaşlara lavanta fidesi, lavanta kesesi ve buketi dağıtıldı. Şölene katılanlar, bahçede oluşturulan fotoğraf platosunda fotoğraf çektirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kuraklığın artmasıyla ekonomik değeri yüksek lavantanın alternatif ürün haline geldiğini söyledi.

Kırşehir'in "koku vadisi" olarak değerlendirdikleri lavanta bahçesinde üçüncü hasadı gerçekleştirdiklerini anlatan Ekicioğlu, "Lavanta konusunda Kırşehir'de farkındalık oluşturduk. Kırşehir'in koku vadisinde üretilen uluslararası standartlardaki lavantaların üreticilerimizin dikkatini çekmesi bizler için önemli. İlerleyen süreçte bu alanda ülke ihtiyacına da katkı sunmayı hedefliyoruz. Yaz boyunca sürekli ziyaretçilere açık tuttuk, daha önceki şölenimizden iki üç kat daha fazla ziyaretçi olduğunu görüyoruz. Açık bulunduğu süre içinde yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ise lavantanın aslında Akdeniz bitkisi olduğunu ancak Kırşehir'de de üretildiğine şahit olduklarını belirterek, "Kırşehir'de ilk kez lavanta üretildi. Bu lavantalar çok yakın zamanda hem Kırşehir'e hem de Türkiye'ye büyük katma değer sağlayacak." dedi.

Şölene katılanlardan Özgür Özensoy, lavanta bahçelerinin insanın ruhunu açtığını, ailesi ve kızlarıyla bol bol fotoğraf çekindiklerini dile getirdi.

Fatma Orhan ise Kırşehir'de ilk kez kurulan lavanta bahçesini çok beğendiğini, günün anısına lavanta demetleri topladıklarını anlattı.

Kırşehir'de yetiştirilen lavantalar şölenle hasat edildi

Kırşehir'de yetiştirilen lavantalar şölenle hasat edildi

Kırşehir'de yetiştirilen lavantalar şölenle hasat edildi

Kırşehir'de yetiştirilen lavantalar şölenle hasat edildi

Kırşehir'de yetiştirilen lavantalar şölenle hasat edildi

Kırşehir'de yetiştirilen lavantalar şölenle hasat edildi

Kırşehir'de yetiştirilen lavantalar şölenle hasat edildi

Kırşehir'de yetiştirilen lavantalar şölenle hasat edildi

Kırşehir'de yetiştirilen lavantalar şölenle hasat edildi

Kırşehir'de yetiştirilen lavantalar şölenle hasat edildi

Kırşehir'de yetiştirilen lavantalar şölenle hasat edildi

Kırşehir'de yetiştirilen lavantalar şölenle hasat edildi

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