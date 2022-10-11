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Kırşehir'e ilk kez gelen üniversite öğrencilerine tanıtım gezisi düzenleniyor

11.10.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'e ilk kez gelen üniversite öğrencilerine tanıtım gezisi düzenleniyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin farklı bölümlerini kazanan öğrenciler, kentin tanıtıldığı geziye katılıyor.

Devlet yurtlarında kalan öğrencilerin oryantasyonu için düzenlenen gezilere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri rehberlik ediyor.

Öğrencilere kentle ilgili bilgi veriliyor, gökbilim medresesi olarak kurulan Cacabey Camisi, mimarisiyle dikkati çeken Hamidiye Camisi, Neşet Ertaş Gönül Sultanları Evi, Ahi Evran Veli Türbesi gibi tarihi ve kültürel mekanlar gezdiriliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur, AA muhabirine, Kırşehir'e ilk kez gelen üniversite öğrencilerinin kenti tanımalarını amaçladıklarını söyledi.

Temur, "Neşet Ertaş Gönül Sultanları Evi ziyaretinde Neşet Ertaş başta olmak üzere kültürel değerlerimizi anlatıyoruz. Ahi Evran Veli Türbesi ziyaretinde de kentimizin en büyük değeri olan Ahilikle ilgili bilgiler veriyoruz. Bu geziler belirli aralıklarla devam edecek." dedi.

Mersin'den gelen Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Işın Karslı da gezide Kırşehir ile ilgili çok güzel bilgiler edindiğini dile getirdi.

Karslı, memleketine gittiğinde Kırşehir'i arkadaşlarına anlatmak istediğini aktardı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Sekreterlik Bölümü öğrencisi Nazan Karakoç da gezinin kendisine çok şey kattığını ifade etti.

Kırşehir'e ilk kez gelen üniversite öğrencilerine tanıtım gezisi düzenleniyor

Kırşehir'e ilk kez gelen üniversite öğrencilerine tanıtım gezisi düzenleniyor

Kırşehir'e ilk kez gelen üniversite öğrencilerine tanıtım gezisi düzenleniyor

Kırşehir'e ilk kez gelen üniversite öğrencilerine tanıtım gezisi düzenleniyor

Kırşehir'e ilk kez gelen üniversite öğrencilerine tanıtım gezisi düzenleniyor

Kırşehir'e ilk kez gelen üniversite öğrencilerine tanıtım gezisi düzenleniyor

Kırşehir'e ilk kez gelen üniversite öğrencilerine tanıtım gezisi düzenleniyor

Kırşehir'e ilk kez gelen üniversite öğrencilerine tanıtım gezisi düzenleniyor

Kırşehir'e ilk kez gelen üniversite öğrencilerine tanıtım gezisi düzenleniyor

Kırşehir'e ilk kez gelen üniversite öğrencilerine tanıtım gezisi düzenleniyor

Kırşehir'e ilk kez gelen üniversite öğrencilerine tanıtım gezisi düzenleniyor

Kırşehir'e ilk kez gelen üniversite öğrencilerine tanıtım gezisi düzenleniyor

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğrenci

Kırşehir Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
05:20
Sabah
06:42
Öğle
12:35
İkindi
15:46
Akşam
18:19
Yatsı
19:35
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