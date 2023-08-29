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Kıvrımlı model Ashley Graham: Kalçalarımın birbirine sürtündüğünün...

29.08.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham, daha küçücük bir genç kızken model olarak çalışmaya başladığında vücudundan nasıl utandırıldığını anlattı. Kıvrımlı model kadınlara ilham olduğundan ve olmaya devam edeceğinden söz ederek önemli açıklamalarda bulundu.

Büyük beden modellikte öncü isimlerden olan Ashley Graham, moda sektöründeki ilk günlerinde beden ölçülerinden dolayı maruz kaldığı ayrımcılık hakkında açıklamalarda bulundu.

İlk modellik anlaşmasını 12 yaşındayken imzalayan Ashley Graham, daha çocuk yaştayken karşılaştığı şeyleri Vogue Almanya'nın eylül sayısı için konuştu.

"KADINLAR İÇİN YOLU BEN AÇTIM"

Moda sektöründeki ilk günlerinde beden ölçülerinden dolayı maruz kaldığı ayrımcılıktan bahseden Ashley Graham, "Birlikte çalıştığım ilk fotoğrafçılardan biri anneme 'Ashley kilo verip 12 bedenden 6 bedene inerse sürekli çalışabilir' demişti" diyerek kendi bedeninden utanması gerektiğinin aklına daha o yaşta kazındığını itiraf etti.

Ashley Graham, daha sonra "O zamanlar 12 yaşındaydım. Bugünlerde genç kızların sosyal medya hakkında nasıl hissettiklerini tahmin edebiliyorum. Ve içine düştükleri bunalımı, yaşadıkları kâbusu çok iyi anlıyorum" ifadelerini kullandı. Graham, özellikle gençlik yıllarında bedeninden her zaman memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

"NASIL GÖRÜNDÜĞÜMÜ İYİ BİLİYORDUM"

"NASIL GÖRÜNDÜĞÜMÜ İYİ BİLİYORDUM"

"Kalçalarımın birbirine sürtündüğünün, göbek yağlarımın kot pantolonumun üzerinden taştığının, kollarımın kız arkadaşlarımdan daha büyük olduğunun çok farkındaydım" diyen Ashley Graham bunları sorun etmeden, kendine güvenerek yaşamak ve çalışmak için yıllarca sektörde büyük bir çaba sergilemişti.

Ashley Graham, röportajını 'Beden Olumlama' konusunda geleceğe dair taşıdığı umudu anlatarak sonlandırdı.

"Bir beden büyük giyen birinin vücudu hakkında hiç konuşmamanın normal hale geldiği gün. İşte o zaman değişime yönelik bir sonraki adımın nihayet atıldığını bileceğiz" diyen ünlü model, bu konuda öncülerden biri olmanın gururunu taşıdığını da inkâr etmedi ve "Kadınlar için yolu ben açtım ve hâlâ da açmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham Model moda yaşında

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