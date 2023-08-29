Kıvrımlı model Ashley Graham: Kalçalarımın birbirine sürtündüğünün...

"Bir beden büyük giyen birinin vücudu hakkında hiç konuşmamanın normal hale geldiği gün. İşte o zaman değişime yönelik bir sonraki adımın nihayet atıldığını bileceğiz" diyen ünlü model, bu konuda öncülerden biri olmanın gururunu taşıdığını da inkâr etmedi ve "Kadınlar için yolu ben açtım ve hâlâ da açmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.