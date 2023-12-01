Kıvrımlı model iç çamaşırlarıyla mutfağa girdi! 2016 yılındaki haliyle şimdiki halini karşılaştırdı

Bedensel pozitivizm akımının öncülerinden biri olarak kabul edilen Iskra Lawrence son dönemde pozlarıyla dikkat çeken bir isim.

Instagram paylaşımları sayesinde ünlü olan ve modellik kariyerine adım atan Iskra Lawrence, kıvrımlı vücuduyla yaptığı paylaşımlarla yine olay oldu.



