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  4. Kıvrımlı model iç çamaşırlarıyla mutfağa girdi! 2016 yılındaki haliyle şimdiki halini karşılaştırdı

Kıvrımlı model iç çamaşırlarıyla mutfağa girdi! 2016 yılındaki haliyle şimdiki halini karşılaştırdı

01.12.2023 09:25 | Son Güncelleme:
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Beden olumlama hareketinin öncülerinden Iskra Lawrence son dönemde iç çamaşırlı pozlarıyla dikkat çekiyor. Kıvrımlı model bu sefer iç çamaşırlarıyla mutfağa girdi ve bununla da yetinmeyip eski pozlarıyla şimdiki halini kıyasladı.

Bedensel pozitivizm akımının öncülerinden biri olarak kabul edilen Iskra Lawrence son dönemde pozlarıyla dikkat çeken bir isim.

Instagram paylaşımları sayesinde ünlü olan ve modellik kariyerine adım atan Iskra Lawrence, kıvrımlı vücuduyla yaptığı paylaşımlarla yine olay oldu.


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"HER ZAMAN ÇOK GÜZELSİN"

Fazla şişman olduğu gerekçesiyle 15 yaşındayken modellik ajanslarından red cevabı alan Iskra Lawrence hem podyumlarda hem de reklamlarda yer alarak kazancını artırıyor. Model son olarak iç çamaşırlarını giyip mutfakta poz verdi.

Kıvrımlı model bu hallerinin yanına 2016 yılındaki benzer pozunu ekleyerek "Hatırlayan var mı?" yazdı. Hayranları elbette modelin sorusunu yanıtsız bırakmadı.

Iskra Lawrence'e "Elbette her zaman seksisin", "Çok iyi pozlar", "Hiçbir şey değişmemiş" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Iskra Lawrence Model
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