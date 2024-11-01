Kızgın yağ yüzüne döküldü! MasterChef Beyza'nın yandığı görüntüler yayınlandı! Acılar içinde kıvrandı...

MasterChef Türkiye'nin en iddialı yarışmacılarından biri olan Beyza, sempatik tavırları ve başarılı tabaklarıyla adından sık sık söz ettiriyor. Seyircinin de gönlünü kazanan Beyza, sezonun dikkat çeken yarışmacısı. Sosyal medyada da yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor.

YANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ!

Son günlerde ise Beyza'yla ilgili üzen bir iddia ortaya atılmıştı. Beyza'nın bir dış çekimde kaza geçirdiği ve yandığı söylenmişti. Sağlık durumu hakkında bilgi alınamayan Beyza, herkesi endişelendirmişti. Uşak çekimlerinde başına gelen bu talihsiz kaza sonucu da yarışmadan ayrıldığı iddia edilmişti.