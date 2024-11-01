Kızgın yağ yüzüne döküldü! MasterChef Beyza'nın yandığı görüntüler yayınlandı! Acılar içinde kıvrandı...

MasterChef Türkiye'nin en iddialı yarışmacılarından biri olan Beyza, sempatik tavırları ve başarılı tabaklarıyla adından sık sık söz ettiriyor. Seyircinin de gönlünü kazanan Beyza, sezonun dikkat çeken yarışmacısı. Sosyal medyada da yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor.
Son günlerde ise Beyza'yla ilgili üzen bir iddia ortaya atılmıştı. Beyza'nın bir dış çekimde kaza geçirdiği ve yandığı söylenmişti. Sağlık durumu hakkında bilgi alınamayan Beyza, herkesi endişelendirmişti. Uşak çekimlerinde başına gelen bu talihsiz kaza sonucu da yarışmadan ayrıldığı iddia edilmişti.
Yandığına dair iddialar ise gerçek çıktı. MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında Beyza'nın börek tepsisini çevirirken yüzüne yağ döküldü. O görüntüler ise gündem oldu.
Yayınlanan fragmanda önce Beyza'ya diğer yarışmacılar o şekilde çevirmemesi konusunda uyarıyor. Eda ise 'Bırakın yapsın' diyor. Erim ise 'Yağ akacak ama' sözleriyle uyarıda bulunuyor. Beyza da ateşin üstünden aldığı böreği çeviriyor. Tam çevirdiği sırada ise kızgın yağ Beyza'nın yüzüne dökülüyor.
Sağlık ekiplerinin anında müdahal etttiği Beyza ise acılar içinde kıvranıyor. Alper ve Onur ise 'Neden çevirtiyorsunuz?' diyerek diğer yarışmacılara tepki gösteriyor. Sosyal medyada ise o anlar herkesin içini acıttı. Beyza'nın sağlık durumu merak edildi.