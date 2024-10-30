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MasterChef Beyza'nın ablasından bomba yorum! 'Tesettürlü olduğu için...' dedi ve o iddiası olay oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.10.2024 09:15
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MasterChef Türkiye'nin en başarılı ve en sevilen yarışmacılarından biri olan Beyza'nın ablası Şule Aydın, yaptığı bir yorumla gündeme bomba gibi düştü. Şule Aydın, kardeşi Beyza'nın tepki çekmesinin nedenini tesettürlü olmasına bağladı.

MasterChef Beyza'nın ablasından bomba yorum! 'Tesettürlü olduğu için...' dedi ve o iddiası olay oldu!

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin en iddialı yarışmacılarından biri olan Beyza, sezonun başından itibaren gerek başarılı tabakları gerekse sempatik tavırlarıyla gündemden düşmüyor. Onur'la olan yakınlığı da sık sık konuşuluyor.

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Geçtiğimiz günlerde de Beyza'nın Uşak çekimlerinde yüzünün yandığı ve yarışmadan ayrıldığı iddia edilmişti. Beyza'dan ve yapım ekibinden de henüz bir açıklama gelmedi. Bu haberin ardından ise bazı kadın kullanıcılar Beyza için "İlahi adalet" yorumları kan dondurmuştu.

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ABLASINDAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER!

Beyza'ya yapılan yorumların ardından ise ablası Şule Aydın'ın tepkisi gündem oldu. Kardeşinin tesettürlü olması ve yurt dışından gelmesi nedeniyle Beyza'ya tepki gösterildiğini söyledi. Aydın, "Fransa'dan geldiği ve tesettürlü olduğu için programdaki ilk çıkışından bu yana birçok insan tarafından tepki gördü. Bu genç kadın tesettürlü bir kadının nasıl özgür, cesur, güçlü, modern, kültürlü, yetenekli ve benzeri olabileceği birçok şeyi de göstermiştir. Eğitiminiz yok, kültürünüz yok, sınırınız yok. Siz sonsuz mutsuzluğa sahip olan kişilersiniz. Tüm nefret ve kötülük bir gün size geri döneceğini unutmayın." dedi.

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Birçok kullanıcı ise Beyza'ya bu güne kadar tesettürlü olduğu için kimsenin bir şey demediğini söyledi. Ablasının bu yorumu görenleri şaşırttı.

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Masterchef
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