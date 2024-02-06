Kızıl Goncalar'ın Hasna'sı Selen Öztürk'ün gerçek hayattaki hali şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi ekrana geldiği ilk günden beri gündemden düşmüyor. Son olarak RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermişti.
Kızıl Goncalar dizisi yayınlandığı günden beri gündemden düşmüyor. Dizide yer alan karakterler de çok konuşuluyor.
Dizideki oyuncuların gerçek halleri merak ediliyor. O karakterlerden biri de Sadi Hüdayi Güneş'in eşi Hasna Güneş.
Hasna karakterine de başarılı oyuncu Selen Öztürk hayat veriyor. Oyuncunun gerçek hali şaşırttı. Bakan bir daha baktı.
Öztürk'ü Muhteşem Yüzyıl, Karayılan, Bir Varmış Bir Yokmuş, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi gibi önemli yapımlarda izledik.
Sosyal medya hesabını sık sık kullanacan oyuncunun paylaşımlarına hayranları tarafından beğeni ve yorum yağıyor.