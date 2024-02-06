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Kızıl Goncalar'ın Hasna'sı Selen Öztürk'ün gerçek hayattaki hali şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.02.2024 16:40 | Son Güncelleme:
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Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi yayınlandığı günden beri gündemden düşmüyor. Dizideki 'Hasna' rolüne hayat veren güzel oyuncu Selen Öztürk'ün gerçek hayattaki hali görenleri şaşırttı.

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi ekrana geldiği ilk günden beri gündemden düşmüyor. Son olarak RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermişti.

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GERÇEK HAYATTAKİ HALİ ŞAŞIRTTI

Kızıl Goncalar dizisi yayınlandığı günden beri gündemden düşmüyor. Dizide yer alan karakterler de çok konuşuluyor.

Dizideki oyuncuların gerçek halleri merak ediliyor. O karakterlerden biri de Sadi Hüdayi Güneş'in eşi Hasna Güneş.

Hasna karakterine de başarılı oyuncu Selen Öztürk hayat veriyor. Oyuncunun gerçek hali şaşırttı. Bakan bir daha baktı.

Öztürk'ü Muhteşem Yüzyıl, Karayılan, Bir Varmış Bir Yokmuş, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi gibi önemli yapımlarda izledik.

Sosyal medya hesabını sık sık kullanacan oyuncunun paylaşımlarına hayranları tarafından beğeni ve yorum yağıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Selen Öztürk Kızıl Goncalar Özcan Deniz
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