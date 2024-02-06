Kızıl Goncalar'ın Hasna'sı Selen Öztürk'ün gerçek hayattaki hali şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi ekrana geldiği ilk günden beri gündemden düşmüyor. Son olarak RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermişti.

