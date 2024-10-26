Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş güzelliğiyle mest etti! O fotoğraflara yorum yağdı!

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar fırtınalar estirirken, dizide Zeynep karakterine hayat veren genç yetenek Mina Demirtaş, hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle dikkatleri çekmeyi başardı.
Genç yetenek Mina Demirtaş'ın hayat verdiği Zeynep karakteri dizinin en çok sevilen karakterlerinden bir tanesi. Her sahnesiyle devleşen Mina Demirtaş, her hafta performansıyla kendinden söz ettirmeyi de başarıyor.
Partneri Mert Yazıcıoğlu'yla çok güzel bir uyum yakalayan oyuncu, sosyal medyada da fazlasıyla aktif. Setten yaptığı paylaşımların yanında katıldığı davetler ve dergi çekimlerini de yayınlıyor.
Başarısının yanında güzelliğiyle de gören herkesi büyülüyor. Son olarak katıldığı bir etkilnikteki tarzı ve makyajıyla çok beğenildi. Sosyal medyada gündem olan fotoğraflarına bakan bir daha baktı.
"Bu nasıl bir güzellik?" , " Böyle bir güzellik yok" yorumları yapıldı ve binlerce beğeni yağdı.