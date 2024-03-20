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  4. Kızılcık Şerbeti'nin Dilruba'sı Farah Zeynep Abdullah dansıyla sosyal medyayı salladı! Oryantal kıyafeti olay oldu

Kızılcık Şerbeti'nin Dilruba'sı Farah Zeynep Abdullah dansıyla sosyal medyayı salladı! Oryantal kıyafeti olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.03.2024 07:21
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Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah bu defa dansı ile gündem oldu. Oryantale benzer kıyafeti ile dans eden ünlü ismin bu şovu çok beğenildi. Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medyada yorum yağdı.

Masumlar Apartmanı, Bihter, Bergen gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah son olarak fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk olmuş buradaki tarzı ile herkesi şaşırtmıştı.

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O ANLARA YORUM YAĞDI

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen Farah Zeynep Abdullah bu defa dansıyla gündem oldu.
Siyah eteği ve siyah sütyeni ile dans eden güzel oyuncunun bu paylaşımı büyük ilgi gördü.
Farah Zeynep Abdullah gold süslemelerle işlenmiş elbisesi ile adeta bir oryantal gibi kıvırdıkça kıvırdı.
Farah Zeynep Abdullah'ın bu paylaşımına sosyal medyada kısa sürüede beğeni ve yorum yağdı.
Ünlü isme; 'Mısır tanrıçası sandım', 'Video bağımlılık yaratıyor', 'Parlıyorsun', 'Shakira'non hayatı mı geliyor yoksa?' gibi yorumlar yapıldı.
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Farah Zeynep Abdullah Oyuncu ünlü oyuncu
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