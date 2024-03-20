Kızılcık Şerbeti'nin Dilruba'sı Farah Zeynep Abdullah dansıyla sosyal medyayı salladı! Oryantal kıyafeti olay oldu

Masumlar Apartmanı, Bihter, Bergen gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah son olarak fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk olmuş buradaki tarzı ile herkesi şaşırtmıştı.



O ANLARA YORUM YAĞDI

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen Farah Zeynep Abdullah bu defa dansıyla gündem oldu.

Siyah eteği ve siyah sütyeni ile dans eden güzel oyuncunun bu paylaşımı büyük ilgi gördü.

Farah Zeynep Abdullah gold süslemelerle işlenmiş elbisesi ile adeta bir oryantal gibi kıvırdıkça kıvırdı.

Farah Zeynep Abdullah'ın bu paylaşımına sosyal medyada kısa sürüede beğeni ve yorum yağdı.