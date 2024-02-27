Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in kombini dalga konusu oldu! Görenler "Bu ne hal?" dedi

Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek hem oyunculuğuyla hem de açıklamalarıyla gündeme gelen bir isim.
İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu' ödülünü alan Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek gecede ilginç tarzıyla dikkat çekti.
Adını Feriha Koydum dizisiyle hafızalara kazınan Feyza Civelek parlak elbisesi, çorapları, eldivenleri ve spor ayakkabısıyla sosyal medyanın diline düştü.
Oyuncunun tarzı pek beğenilmezken "Gitmiş en kötü kombini yapmış", "Nilay seni kim giydiriyor?", "Gözlerim özür dilerim", "Bu ne hal ya?", "Nilay'dan daha kötü giyiniyor" yorumları da yapıldı.
2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşen 28 yaşındaki Feyza Civelek zayıflama sırrını açıklamışTI ve "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim" demişti.
Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi popüler dizilerle tanınan genç oyuncu Feyza Civelek zayıflayınca değişimiyle de adından söz ettirmişti.