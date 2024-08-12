Kızılcık Şerbeti'nin "Nilay"ı Feyza Civelek muhteşem manzaralı evini gezdirdi! Her detayı olay...

Feyza Civelek yer aldığı 'Adını Feriha Koydum' dizisinden sonra en büyük çıkışı Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı olarak yakaladı.

Gerek oyunculuğu gerekse özel hayatıyla gündemden düşmeyen Feyza Civelek rol aldığı dizide senarist olan annesiyle yaşıyormuş... Feyza Civelek, evinin kapılarını Show TV'ye açtı ve annesiyle yaşadığı evi dolaştırdı.

"Benim çok zevk sahibi olduğumu söylerler o yüzden ben karar veriyorum annem bana seçenek sunuyor" diyen Civelek duvar kağıtlarını da kendisinin seçtiğini söyledi.

ÇEYİZ SANDIĞINI DA GÖSTERDİ

Salondaki yemek masasının şık görünümü de gözlerden kaçmadı. Mynet'in haberine göre; masayı ise annesinin tercih ettiğini söyleyen oyuncu hem annesinin hem de kendisinin olan çeyiz sandığını da gösterdi.

Feyza Civelek ayrıca annesinin senaryolarını manzara karşısındaki koltukta gözden geçirdiğini de söyledi.

Oyuncunun küçük ve koleksiyon dolu odası da dikkat çekti. Üst üste yığılmış çantalarla dolu dolabı görenler "Bir kıyafet odası olsaydı bari o kadar para kazanıyor" yorumlarında bulundu.

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