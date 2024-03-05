Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Zeynep Gür 'izleyici bilmiyor' diyerek açıkladı! Dizinin ismi aslında...

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken Kızılcık Şerbeti yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. İlk bölümlerinden itibaren RTÜK tarafından incelenen dizi cuma akşamlarına damga vuruyor.



SENARİSTTEN BOMBA SÖZLER

Muhafazakar ve seküler ailelerin çatışmasını izlediğimiz Kızılcık Şerbeti dizisi son olarak Abdullah Ünal karakterini oynayan Settar Tanrıöğen'in ayrılmasıyla birlikte yeni bir yola girdi.

Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan'ın getirilmesi ise sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Dizinin her bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırırken şimdi de Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Zeynep Gür'den şaşırtan açıklamalar geldi.

Bir YouTube programına konuk olan Zeynep Gür, Kızılcık Şerbeti'nin isminin ilk başta başka olduğunu açıkladı.