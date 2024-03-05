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  4. Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Zeynep Gür 'izleyici bilmiyor' diyerek açıkladı! Dizinin ismi aslında...

Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Zeynep Gür 'izleyici bilmiyor' diyerek açıkladı! Dizinin ismi aslında...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.03.2024 15:31
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Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor. Dizinin senaristi Zeynep Gür Kızılcık Şerbeti hakkında bilinmeyenleri anlattı ve dizi için ilk düşündüğü ismi açıkladı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken Kızılcık Şerbeti yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. İlk bölümlerinden itibaren RTÜK tarafından incelenen dizi cuma akşamlarına damga vuruyor.

Chef GPT

SENARİSTTEN BOMBA SÖZLER

Muhafazakar ve seküler ailelerin çatışmasını izlediğimiz Kızılcık Şerbeti dizisi son olarak Abdullah Ünal karakterini oynayan Settar Tanrıöğen'in ayrılmasıyla birlikte yeni bir yola girdi.
Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan'ın getirilmesi ise sosyal medyada eleştirilere neden oldu.
Dizinin her bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırırken şimdi de Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Zeynep Gür'den şaşırtan açıklamalar geldi.
Bir YouTube programına konuk olan Zeynep Gür, Kızılcık Şerbeti'nin isminin ilk başta başka olduğunu açıkladı.
'İzleyici bilmiyor ama biz isimlere çok çalışıyoruz' diyen Gür, Kızılcık Şerbeti'nin isminin ilk olarak "Akide Şekeri" olarak düşünüldüğünü söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti Oyuncu Müjde Uzman doğukan güngör
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