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KKTC Büyükelçisi Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

14.09.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KKTC Büyükelçisi Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Korukoğlu, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Takdimin ardından, Korukoğlu ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi​​​​​​​.

KKTC Büyükelçisi Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

KKTC Büyükelçisi Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

KKTC Büyükelçisi Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

KKTC Büyükelçisi Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

KKTC Büyükelçisi Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

KKTC Büyükelçisi Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

KKTC Büyükelçisi Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

KKTC Büyükelçisi Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

KKTC Büyükelçisi Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

KKTC Büyükelçisi Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

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