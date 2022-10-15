YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Bartın'da madendeki patlamaya ilişkin konuştu:

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Bartın'da madendeki patlamaya ilişkin konuştu:

15.10.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bugün büyük bir matem ve üzüntü havası oluştu"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Bartın'da madendeki patlamaya ilişkin ilişkin, "Türkiye'de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bugün büyük bir matem ve üzüntü havası oluştu." dedi.

Töre ile beraberindekiler, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti, başkan Gazi Mehmet Yavuz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şehit ve gazileri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Töre, dün gece Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamayı hatırlatarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da geçmiş olsun dileğinde bulundu. Patlamada hayatını kaybedenlerin şehit olduğunu belirten Töre, şöyle konuştu:

"Bartın'da meydana gelen olay, bütün milletimizi ve derinden üzmüştür. Maden kazaları ve depremler maalesef milletimizin kaderi olmamalıdır. Hem depreme karşı hem de bu tür yeraltı maden arama kazılarında daha dikkatli olmamız gerekiyor. Onlar da şehittir, kaza şehididir, iş başında çoluk çocuklarına emek parası götürmek isterken böyle bir kaza sonucu hayatlarını kaybetmişler. Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve milletimize sabırlar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir ülkedir mutlaka ailelerine sahip çıkarak yardım edecektir. Milletimizin dayanışmasıyla bu tür acılarımızın sarılması daha suratlı olacaktır. Türkiye'de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bugün büyük bir matem ve üzüntü havası oluştu."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mücadelesini anlatan Töre, şunları kaydetti:

"Anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür.' sözleri dünyaya ışık yaymaktadır çünkü görüyoruz güvenlik konseyinde yuvalanmış emperyalist bazı ülkeler kendilerini güvenlik konseyi koymuşlar ama bu güvenlik konseyi üyeleri zamanında gelip o Urfa, Antep ve Maraş'ı işgal etmişler. Bizler destan yazarak bu emperyalist güçlere karşı mücadele etmişiz. Su uyur düşman uyumaz. Bu nedenle bu sefer bizi içerden çökertmeye çalışıyorlar. Kendilerini karşımıza direkt çıkamayınca bu defa içimizde birtakım terör örgütlerini besleyerek Türk milletini içerden bölmeye çalışıyorlar. Türk milleti uyanık olacak. Milli birlik ve beraberliğimiz daim olacaktır."

Konuşmanın ardından Dernek Başkanı Yavuz, Töre'ye hediye taktim etti.

Etkinliğe Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Hasan Aslan ve şehit yakınları ve gaziler katıldı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Bartın'da madendeki patlamaya ilişkin konuştu:

- "Türkiye'de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bugün büyük bir matem ve üzüntü havası oluştu"

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Bartın'da madendeki patlamaya ilişkin konuştu:

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Bartın'da madendeki patlamaya ilişkin konuştu:

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Bartın'da madendeki patlamaya ilişkin konuştu:

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Bartın'da madendeki patlamaya ilişkin konuştu:

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Bartın'da madendeki patlamaya ilişkin konuştu:

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Bartın'da madendeki patlamaya ilişkin konuştu:

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Bartın'da madendeki patlamaya ilişkin konuştu:

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Bartın'da madendeki patlamaya ilişkin konuştu:

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bartın

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 15 Ekim Cumartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:25
Öğle
12:16
İkindi
15:25
Akşam
17:56
Yatsı
19:11
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

Kopya düzeneğini gören şaştı kaldı! Hocası bile tebrik etti

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.