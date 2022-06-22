KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Adana'da konuştu:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "Türkiye bu bölgenin en güçlü ülkesi ve kıyıları en çok Doğu Akdeniz'de olan bir ülkedir." dedi.

Töre, Yüreğir Belediyesini ziyaret etti, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile görüştü.

Töre, daha sonra Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Mavi Vatan ve Kıbrıs” konferansında yaptığı konuşmada, Kıbrıs’taki Türk hakimiyetinin tarihçesi hakkında bilgi verdi.

Kıbrıs’ta son yüzyılda Türk ve Rumlar arasında yaşananları anlatan Töre, Rumların Ada'yı Yunanistan'a bağlamak için kurdukları EOKA’ya karşı Türkiye’nin büyük desteğiyle Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) kurulduğunu, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar Rum saldırganlığına direndiklerini belirtti.

Türk ordusunun bu barış harekatından beri Ada'da olduğunu ama oyunların oynanmaya devam edildiğini ifade eden Töre, şunları söyledi:

"Türk ordusu Ada'dan çekilsin, KKTC devleti sonlandırılsın ya da garantiler ve ittifak anlaşması sonlandırılsın veya sulandırılsın, yeniden birleşik Kıbrıs olsun.' Birleşik Kıbrıs demek bundan sonra bulaşık bir Kıbrıs demektir. Biz o bulaşık Kıbrıs'ı 1959-1960 anlaşmalarında yaşadık ve gördük. Rumlar, Yunanlılar 'Megali İdea'dan vazgeçmiyorlar. Helenizm ülküsünden vazgeçmiyorlar. Artık biz de vazgeçmeyiz. Bizim de artık milli, bağımsız devletimiz vardır. O devletin adı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Bu cumhuriyetten vazgeçmek tek kelimeyle hainliktir. Kabul edilemez."

- Mavi Vatan

Töre, Kıbrıs adasının, KKTC'nin sadece küçük bir kara parçası olarak düşünülmemesi gerektiğini, KKTC'nin denizlere açılan kıyıları da olduğunu belirtti.

Bu kıyılardan denizlere uzanan sahada, deniz kıta sahanlığı ve serbest deniz bölgesi olan yerlerin olduğunu ifade eden Töre, şunları söyledi:

"Türkiye bu bölgenin en güçlü ülkesi ve kıyıları en çok Doğu Akdeniz'de olan bir ülkedir ama Rusya, ABD, Fransa Türkiye'ye 'Bu bölgeden çekil, gelme buraya. KKTC'yi de sonlandırın, biz tanımayız.' diyorlar. Siz denizlerin, okyanusların ötesinden emperyalist düşünceleriniz için Doğu Akdeniz'de Kıbrıs adasının etrafında denizaltıları, uçak gemileri bulunduracaksınız, bu bölgede terör odaklarını Türkiye'ye karşı besleyeceksiniz ama Türkiye Doğu Akdeniz ve Kıbrıs adasından çekilecek öyle mi? Hayır aldanmayacağız. Hayır diyoruz. "

KKTC ve Doğu Akdeniz'deki Mavi Vatan'ın kendilerine şehit ve gazilerin emaneti olduğunu İfade eden Töre, "Ne Mavi Vatan'dan çekiliriz ne de KKTC'den çekiliriz. Ne KKTC'nden vazgeçeriz ne de anavatan Türkiye'den vazgeçeriz. " dedi.

Töre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatarak, "Milli meselelerde anavatan Türkiye'nin, iktidarın göstermiş olduğu hassasiyetler bizim gönlümüze su serpmiştir, ferahlatmıştır. Ne Avrupa Birliği'nden ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ilham almıyoruz. İlham kaynağımız aziz şehitlerdir, gazilerdir, büyük Türk milletinin ülküsüdür, Türk ülküsüdür." diye konuştu.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk de Kıbrıs meselesi ve Mavi Vatan kavramlarının cüsselerinin dışarıdan bakıldığında küçük bir mesele gibi görüldüğünü ancak etki alanının dünyadaki güç mücadelesini belirleyeceğini dile getirdi.

Külünk, "Doğu Akdeniz'de 12'ye yakın ülkenin savaş gemilerin olması, sürekli enerji diplomasisinin yoğunlaşması, Türkiye'yi enerji diplomasisinde baypas etmek isteyenlerin geri vites yaparak tekrar Türkiye ile birlikte hareket etmeye kendilerini mecbur hissetmeleri, İsrail'deki gelişmeler, bunların hiçbiri rastlantı değil, bir plansızlığın ifadesi değil." ifadesini kullandı.

Töre, ziyareti kapsamında MÜSİAD Adana Şubesi ile Adana Sanayi Odasını da (ADASO) ziyaret etti. Adana Garnizon Şehitliğine geçen Töre, kabirlere çiçek bıraktı, dua etti.

Adana Barosu Tesisleri'nde Adana Türk Ocağı mensuplarıyla bir araya gelen Töre, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Adana Şubesi üyeleriyle buluştu.

Ziyaretlere KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile ilgililer katıldı.