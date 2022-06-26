Klasik otomobil tutkunları Afyonkarahisar'da buluştu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren "Classıc Mercedes" festivali gerçekleştirildi.

Belediye ve Valiliğin iş birliğinde, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen festivale Türkiye'nin farklı bölgelerinden 550 klasik Mercedes sahibi, otomobilleriyle katıldı.

Classic Mercedes Kulübü Başkanı Fuat Süslü, burada yaptığı konuşmada, Kulübün Türkiye genelinde klasikseverleri bir araya getirmeye çalışan nadide bir kulüp olduğunu söyledi.

Klasik otomobil tutkunlarından gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirten Süslü, "Kulübün davetlerine Edirne'den Ardahan'a, Diyarbakır'dan Kars'a, nereden davet varsa çıkıp geliyorsunuz. Bin 83 kilometreyle Diyarbakır'dan Afyonkarahisar'a gelip aramıza katılan 115 kasa Mercedes var." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Afyonkarahisar'ın kara yolları ve demir yollarında dört yol kavşağında bulunduğunu, önemli etkinliklere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Afyonkarahisar'ın aynı zamanda önemli bir "gastronomi şehri" olduğunu belirten Zeybek, "Sporun da lezzetin de başkentiyiz. Türkiye yumurta borsasını belirleyen iliz. Yine termalde Türkiye'nin başkentiyiz. 7 ya da 8 medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi geçmişi olan bir iliz." ifadelerini kullandı.

Dedesinin Mercedes otomobiliyle festival için Denizli'den gelen Ali Onur Akça, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

550 klasik otomobilin sergilendiği festivalde belediye halk oyunları ekibi de gösteri yaptı.